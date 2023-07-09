許多人在暑假期間都會出國旅遊。一位網友近日表示，他搭飛機時不會選擇廉價航空，覺得搭廉航的人膽子都很大，「一旦飛機失事，可能沒機會活」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛笑說他的邏輯有問題，「請問哪個飛機失事，能活的？」

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「我真的覺得會想要坐廉價航空公司的人膽子都很大很厲害耶，一旦飛機失事，可能沒機會活」，同時他也補充，廉航還有幾項特色無法獲得他的青睞，包括位子很擠、容易取消、容易改航班時間等。

對此，許多人紛紛回應，「請問哪個飛機失事，能活的？」、「廉價航空才不是因為飛機爛才便宜好嗎？」、「哪一間航空公司失事存活率比較大，你講看看」、「所以你認為廉航的A330是紙紮的？」、「你是不是搶不到特惠機票才這麼酸」、「失事的好像都不是廉航？廉航只是行李要另外買加上它時間通常比較冷門而已，飛機沒有因此就使用會自動分解的環保材質制作好嗎？」。

另外有內行人分享，「我以行內人的身分說明。廉航就算買二手飛機，也要過檢測報告。每次起飛前都做檢查。每架飛機上面的零件都有期限，每次更換零件都會標上日期。而每架飛機都在規定能工作多少年，所以沒有二手老飛機還在飛的說法。你以為新飛機就一定安全？波音777系列之前出新型號的自動駕駛和導航發生故障出事。舊飛機型號就一定差，真可笑！你去查一下波音737和727的生產年代。現在都停產了，但很多非廉航都在飛，因為低噪和穩定性強！」。