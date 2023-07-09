大聯盟再次公布明星賽替補選手，原本將代表國聯明星隊的小熊先發投手史卓曼（Marcus Stroman），以休息為由決定辭退，改由大都會日籍強投千賀滉大出席，也成為大聯盟史上第8位以新秀身分，入選明星賽的日本選手。

以「幽靈指叉」作為武器球的代名詞，千賀滉大替大都會登板16場，獲得7勝5負，3.31自責分率排在國聯第11位，解決打者的能力更是驚人，三振率11.34位居國聯第3，僅次於史崔德（Spencer Strider）和史奈爾（Blake Snell），不過季前拚命補強的大都會戰績不佳，目前距離外卡席次還有6.5場勝差得追。

過去野茂英雄（1995年道奇）、鈴木一朗（2001年水手）、松井秀喜（2003年洋基）、岡島秀樹（2007年紅襪）、福留孝介（2008年小熊）、達比修有（2012年遊騎兵）及田中將大（2014年洋基）皆以新秀身分闖進明星賽，強如大谷翔平都未能藉著新秀資格出席明星賽。

以先發指定打擊和投手身分入選本屆明星賽，大谷翔平已表態只打不投，但仍有機會和千賀滉大正面交鋒，談到可能在明星賽上演日本內戰，千賀滉大誠實地說：「如果可以的話，我不想碰上他，若非得對決，日本粉絲會很興奮，所以不管是被打出去還是解決他，只要能享受比賽就好了。」