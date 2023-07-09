台北捷運國父紀念館站5號出口，出站後即是大巨蛋體育園區，不過民進黨台北市議員簡舒培就揭露，有民眾發現靠近大巨蛋的電扶梯，竟聽到中國用語及口音廣播「電梯正在運行」。以此詢問捷運公司及體育局，卻推稱大巨蛋施工期間電扶梯都是由遠雄負責，「意思就是台北市政府沒有責任，也沒有辦法。」簡舒培質疑，捷運出入口是民眾的公共空間，北市府不能全推給遠雄，不能逃避責任。

簡舒培表示，近日來接獲民眾反應，靠近大巨蛋的捷運國父紀念館站5號出口，電扶梯的廣播語音竟是中國大陸口音的「電梯正在運行」，簡舒培也質疑「台北市遭中共包圍」。

簡舒培強調，捷運公司及體育局向她說明，此出口是配合大巨蛋重新興建，都是由遠雄負責，也就是台北市政府沒有責任，「但大巨蛋是市府的BOT案，捷運站出口也是民眾出入的公共空間，市府不應逃避責任，也不應該全推給遠雄。」

對此遠雄僅簡短回應，表示手扶梯廣播所使用的音檔為廠商提供，現已請廠商盡速重新錄音製作，更換現有手扶梯出口廣播，以回應各界期待。台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩則表示，已轉知遠雄巨蛋公司此狀況，對方承諾會盡速改善，市府會再加強列管改善進度。