李多慧也引領樂天女孩阿布舞、筠熹一同熱舞開場，也正逢全國電破盤期間，全館家電、大家電及筆電均有優惠。買空調、冰箱再享政府節能補助最高5000元，7月31日前購買空調、冰箱、洗衣機，全額付清且在8月15日前完成安裝，全國電加碼送8000元3C家電補助金，電視、淨水機、廚房設備用品和筆電等8大品項電子補助讓消費者購不停。

全國電表示，七月破盤是購入家電的好時機，也是新鮮人求職季，全國電指定出清筆電、桌電商品66折起，還有買指定電競電腦享滿額好禮、玩家必備電競周邊加價購。