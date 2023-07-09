異性之間究竟有沒有純友誼？一直以來是備受討論的兩性議題。大陸命理專欄「星座巫師」分享，雙魚座、巨蟹座和金牛座很難和異性保持純友誼，儘管對方可能並沒有想進一步發展的想法，但大多數時候他們和異性相處都會忍不住萌生愛意。

▎雙魚座

雙魚座感情豐富細膩，且富有同理心，因此是不少人吐苦水的首選對象，無論工作或是感情上的煩惱，都能從他們身上獲得很大的慰藉，但是隨著相處時間增長，雙魚座內心的情愫悄然滋長，並陷入自己浪漫的幻想中，對方任何一個無意義的動作或話語，都可能會被解讀成別的意涵，甚至認為「你不喜歡我，怎麼可能和我相處那麼久？」

▎巨蟹座

巨蟹座個性溫婉，天生自帶「母性光環」，雖然看似擁有堅強的鎧甲，但內心比任何人都沒有安全感，只能透過「被需要」好讓自己安心，然而隨時間推移，和對對方更深入的了解，雙方產生了特殊的親密感，加上巨蟹座很容易被感動，只要異性朋友稍微關心一下，他們就會開始想東想西，難以把對方當作朋友看待。

▎金牛座

金牛座比較慢熟，不太會表達感情，和人相處時總是被動的那一方，而他們慢熱的原因，是因為不喜歡做賠本的買賣，需要時間來評估對方是否值得自己投入時間與精力去相處，所以如果金牛座和某位異性朋友有很多交流，注意對方的動向，就代表他們心中已經有不同的想法，希望藉由友誼去試探愛情。