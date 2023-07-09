知名音樂人李坤城在樂壇深耕多年，是經典歌曲鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉作詞人，因為地位崇高，曾任2屆金曲獎的總召集人和評審，2013年李坤城宣布與小40歲的林靖恩交往，引起外界轟動，2023年兩人在醫院加護病房內結婚，4月6日他不幸病逝，喪禮之後兒子李卓軒卻不滿林靖恩整日抽菸喝酒，雖然之後和解將房子留給女方，但近日傳出林靖恩將房子賣了去住酒店，李卓軒也透露父親房子的買家和交易內幕。

據《三立新聞網》報導，李卓軒透露爸爸的房子在生前就轉到林靖恩名下，也揭開林靖恩近況，說她將房子賣出轉住高級飯店，他認為房子遭到賤賣，買主是爸爸的代書朋友，房屋是私下交易所以可能低於市場價格非常多。

李卓軒7月5日曾在facebook發文，表示李坤城走了之後，照顧林靖恩的責任落到一位代書朋友身上，「他的代書同學吃下我家的房子，然後把獲利，聽他說是做成信託，慢慢付給給這個林小姐花用。讓她可以廢人一輩子。」面對這個結果，李卓軒直言：「好喔！要說到做到喔～代書你也要負責好人家一輩子喔！不要每個月少給錢喔！噗嗤！所以，我們李家再也不欠這個林小姐了」。

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