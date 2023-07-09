巴鈺（左）力挺曾國城，凌晨就到宜蘭打點主持工作。（PaMi曾拌麵提供）

張文綺（左）和曾國城合唱，炒熱現場氣氛。（PaMi曾拌麵提供）

《型男大主持》主持群都到場支持曾國城。（PaMi曾拌麵提供）

呂世偉（左起）、巴鈺、宇珊都稱讚曾國城的曾拌麵相當美味。（PaMi曾拌麵提供）

曾國城2015年成立曾拌麵，多年來業績不俗，他今（9日）在宜蘭斥資超過千萬，打造首家實體麵館，誓言要打造全球連鎖「代表臺灣的，拌麵界星巴克」。今活動主持人特別邀請好友巴鈺擔任，她凌晨就趕到宜蘭準備並義氣表示：「城哥的麵館開幕，我當然義不容辭」。

三立媒體集團董事長張榮華、圈內好友羅時豐、詹姆士、王仁甫、季芹、陳國華、宇珊、紀言愷，型男大主廚的主持人卓文萱以及廚師團隊吳秉承、邱寶郎、張秋永等人不僅獻上祝福，更透過各種方式抵達現場共襄盛舉。

除了巴鈺擔任主持人，張文綺更準備3首歌曲力挺獻唱，她即興修改〈切仔麵〉歌詞為「曾拌麵」，逗樂現場觀眾。她也與曾國城合唱〈小姐請你乎我愛〉，讓現場宛如演唱會，氣氛十分熱絡。

曾國城不僅耗資千萬，更耗時2年精心研發8款麵館限定的口味，身為客家人的他，今自豪的帶著客家腔介紹產品，笑言：「我現在是八麵玲瓏了，推出八種口味，任君選擇，只要一口，包你勁好吃、勁滿意唷。」

8款口味中，最特別的是宜蘭館獨家口味「三星蔥雞絲拌麵」。曾國城與在地農民結合，選用三星地區農家契作的鮮採青蔥，搭配嚴選手撕雞絲與陽春麵條，每一口麵都可以吃得到蔥油清香。其他口味還有代表臺灣的沙茶羊肉拌麵、蛤蜊白湯麵；充滿異國風味的海鮮叻沙米粉、豚骨煨麵；重口味絕對會愛的剁椒牛肉拌麵、酸湯魚肥腸麵和打滷麵。