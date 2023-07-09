民進黨總統參選人賴清德8日前往台中東海商圈品嚐在地美食時，巧遇2名東海大學學生，還當面向賴致謝私立大學學費補助政策，引發外界批評「巧遇」是否根本就是安排好的？國民黨台北市議員徐巧芯就表示「政策根本還沒上路，是在有感什麼？」並細數過去賴清德在台南市長任內被稱為「賴神」，不論是半路遇到傷患用醫生身份去關心，或是颱風天到路邊勸小朋友回家，「目的是為了把自己捧高，建立人設、造神，讓大家看到他虛假的一面。」

「賴神『巧遇』學生『感激』他的故事真是笑死人。」徐巧芯表示，就這麼巧，這個羅姓學生是東海大學的學生會長，而且前幾天才參加記者會支持賴清德的政策，今天就可以在路上剛好被媒體拍到這段巧遇。

徐巧芯直言，更神秘的是羅姓學生感謝賴清德推動私校免學費政策，讓他現在可以不用打工了，問題是這個政策根本還沒上路，是在有感什麼？「如果你今年不用打工，那就代表你本來就不用，跟這個政策有毛關係？」徐巧芯說，還沒上路的政策，可以被簡單粗暴造神成這樣，熟悉的民進黨最對味。

徐巧芯更細數過去賴清德在擔任台南市長時，颱風天不放颱風假，還特別到路上「巧遇」剛放學的小朋友，還趕緊勸告趕快回家，想營造親民人設，「結果根本就是自己不放假造的孽，卻還在那邊假惺惺。」

徐巧芯直言，包括有人昏倒、老太太中暑等，過去各種荒謬的事情都會出現在賴清德身邊，而且都是賴能夠迅速給予幫助的事件，讓人覺得他真的是神醫，但其實賴根本就與動漫人物「金田一」相同，走到哪裡都會出事。