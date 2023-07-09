好市多進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品遭驗出環氧乙烷致癌物質，台北市衛生局表示，好市多在台北市2家分店已下架44盒油漬摩佐羅拉乾酪，目前退貨4盒，另查無市內業者使用此產品，提醒民眾如有購買有問題乾酪，可到賣場辦理退貨。

北市衛生局9日派員查核好市多內湖及北投分店，架上已無販售「油漬摩佐羅拉乾酪」，經統計，2家分店已下架「油漬摩佐羅拉乾酪」44盒（29.92公斤），退貨量計4盒；另查訊台北市食材登錄平台334家品牌業者，查有7家業者使用46項乾酪相關產品，但未使用「油漬摩佐羅拉乾酪」。

陳怡婷表示，後續將依高雄市衛生局指示，看如何處理「油漬摩佐羅拉乾酪」，如高雄市要求各縣市衛生局監督銷毀或運送到高雄市集中銷毀，都會配合辦理。

衛生局呼籲民眾若購買「油漬摩佐羅拉乾酪」應立即停止食用，消費者如在好市多購買有效日期為今年7月7日、7月19日的油漬摩佐羅拉乾酪，可持會員卡及案內產品至賣場辦理退貨或撥打好市多客服專線449-9909洽詢。