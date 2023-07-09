夏天到了，許多人喜歡到游泳池、水樂園戲水、玩滑水道，但玩樂時也要注意安全，因為近期國外接連發生2起溜滑水道溜出人命、重傷案例。一名土耳其男子不顧安全指示，頭部朝下俯衝滑水道，結果一頭撞上泳池地板，搶救後不幸身亡，另一名美國5歲男童則是從6公尺空中「拋飛」滑水道，墜地重傷。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、土耳其「愛丁郵報」（Aydinpost）報導，6月底，65歲土耳其男子希爾加（Ali Cilga）與家人在土國南部安塔利亞省（Antalya）馬納夫加特（Manavgat）一家五星級飯店度假，26日他不顧飯店工作人員警告，逕自頭部朝下地從滑水道上方往下滑入泳池中，不料一頭撞上泳池堅硬的地板，經送醫搶救後，仍不幸於7月3日離世。

Tatil için geldiği Antalya’da su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine vuran Ali Cılga bir hafta sonra hayatını kaybetti.https://t.co/d4rq4nPmDs pic.twitter.com/g36W36NrSq — TRT HABER (@trthaber) July 4, 2023

Tatil için geldiği Antalya’da su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine vuran Ali Cılga hafta sonra hayatını kaybetti.

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Ali Cabbar pic.twitter.com/0dF5ltH71V — Demokrattv (@tvdemokrat06) July 4, 2023

現場畫面顯示，希爾加由上往下俯衝進泳池，入水後就沉入水中，顯然一開始就撞到失去意識，值得注意的是，後續幾名從滑水道溜進泳池的遊客都沒有注意到水下的希爾加，約莫一分鐘後才有2名泳客注意到他，一名救生員趕緊跳入水中將他帶上岸急救。

美國5歲男童從6公尺空中「拋飛」出滑水道，墜地重傷。

另外福斯新聞網（Fox News）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名5歲男童4日在美國喬治亞州與田納西州交界的「溫尼佩索卡湖」遊樂園（Lake Winnepesaukah Amusement Park）玩滑水道時，竟從高處「拋飛」出滑水道，墜地重傷，當地消防人員表示，男童拋飛時約距離地面15至20英呎（約4.5至6公尺）。

一名目擊遊客表示，她看到男童「飛出」綠色、黃色的滑水道。

另一名目擊者班絲（Ginger Bence）描述，男童墜地後短暫失去意識，當下好幾名遊樂園員工吹響哨子，可能是發生意外的標準作業流程，「我想我永遠都不會忘記這件事」。

救難人員到場急救後，男童清醒了過來，據悉他哀嚎全身都痛，腿部有傷口，後背疼痛。

目前當局仍在調查這起意外。