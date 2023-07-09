近日，世界氣象組織（WMO）預警，熱帶太平洋地區7年來首次形成聖嬰條件，預計今後全球大部分地區氣溫將進一步升高，可能在5年內出現創紀錄高溫。對此，中國電力企業聯合會表示，夏季若出現持續極端高溫，將拉動用電負荷快速增加而發電出力有所下降，導致大陸部分地區的電力供需偏緊形勢進一步加劇，增大電力保供難度。

「我們也注意到了相關報導」，中電聯統計與數據中心副主任蔣德斌在接受大陸澎湃新聞採訪時表示，近年來受全球氣候變暖影響，世界各地頻繁創下高溫紀錄。今年6月以來赤道中東太平洋海表溫度明顯上升，WMO近日宣佈聖嬰條件形成。近期，大陸部分地區高溫持續，局地可達40℃。夏季持續極端高溫的出現，給大陸電力供需形勢帶來較大挑戰。

蔣德斌介紹說，從需求側來看，持續高溫拉動用電負荷快速增加、負荷峰谷差加大。近年來大陸電力負荷「冬夏」雙高峰特徵日趨明顯，夏季降溫及冬季取暖負荷占比越來越大。全國有多個省級電網夏季降溫負荷占最高用電負荷比重超過40％，少數省份降溫負荷比重超過50％，氣溫對用電的影響越來越突出。

此外，降溫負荷持續增加等因素導致用電負荷峰谷差加大，譬如2022年華東電網年最大峰谷差超過1.1億千瓦，年最大峰谷差率超過了40％。蔣德斌指出，巨大的峰谷差增加了電網平衡的難度，電力系統靈活性調節資源缺乏的問題將更加凸顯，導致電力系統調峰壓力進一步加大。

另從供給側來看，持續高溫造成部分發電出力下降。在極熱天氣下，大範圍的靜風環境導致風力發電機無風驅動，使得風機出力大幅下降甚至無出力；溫度過高時太陽能電池的轉換效率反而會降低，導致太陽能發電出力下降；聖嬰給大陸部分地區帶來極端乾旱現象，導致這些地區的水電出力減少；夏季高溫時段火電機組出力也會受到影響；此外，持續極端高溫環境下，電力設備出現故障的概率有所增加。