新北市林口昨（8日）下午發生一起離譜的闖紅燈車禍事故，48歲孫姓女子駕駛車輛行經湖子、中華路口時，眼見路口已亮紅燈，但孫女仍一路衝過路口，不僅撞上在停等紅燈的38歲陳姓機車男騎士，還將綠燈直行的20歲江姓男騎士撞飛，整個人在空中翻轉一圈後、重摔在地，所幸2人送醫後無大礙，而事發離譜畫面也曝光，至於詳細肇事原因仍有待釐清。

據了解，這起車禍發生在昨（8日）下午3時許，當時孫女駕車沿湖子路行駛，途中疑似精神恍惚以致未注意前方紅綠燈狀況，先是從後方追撞在路口停等紅燈的機車騎士陳男，接著衝進中華路、湖子路口，攔腰撞上綠燈直行中華路的機車騎士江男。

從曝光的畫面可以看見，孫女未依照號誌燈指示，高速闖紅燈通過，倒楣的江男被轎車猛烈撞擊，在空中翻了一圈後重摔在地，而孫女還一路衝到對面，撞上紅綠燈桿才停下，行徑十分離譜。

陳男、江男全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無大礙，全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待釐清，另外針對汽車駕駛闖紅燈的部分，林口警後續將對孫女開出最高5400元的罰單。

林口警呼籲駕駛應恪遵交通規則，行經路口減速慢行，並依交通號誌指示通行，切勿搶快，確保自身及用路人安全。