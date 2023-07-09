俄烏戰爭已滿500天，俄羅斯陸上武器的品質，是肉眼可見的持續下降，甚至出現改裝武器。烏克蘭反攻部隊在路邊發現一輛漆著V字樣的武裝皮卡車，頂部加裝俄羅斯空用火箭發射器，這樣的武裝車被稱為「游擊隊坦克」，通常是第三世界非正規軍在使用的。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這輛武裝車是烏克蘭部隊在扎波羅熱前線所發現的，之後烏軍將它運回後方。該車款是俄羅斯自有品牌「烏茲」(UAZ)的愛國者皮卡(UAZ Patriot , UAZ-3163)，可容納5人，貨斗可運載200公斤。上頭安裝了俄國常見的UB-32空用火箭發射器，可發射32管55公釐的S-5空用火箭。

Improvised Russian multiple rocket launcher with an UB-32 rocket pod installed on pick-up somewhere on the Zaporizhzhia front.



UB-32 rocket pod can carry up to 32 S-5 55mm rockets. pic.twitter.com/ks2gcdRiSS — Status-6 (@Archer83Able) July 5, 2023

S-5空用火箭是蘇聯空軍最常用的無導引火箭，裝有固體燃料火箭的鋼製彈體，和高爆彈頭組成，飛行距離約為 300公尺，常安裝在Su-25攻擊機、Mi-24、Mi-28、Ka-52武裝直升機上。