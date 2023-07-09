台北市副市長林奕華與教育局長湯志民今在記者會宣示「手機降溫、親子升溫」，宣布市府在暑假期間推出395場次免費親子活動，如「繪本說故事」、「社區的灶咖」、「SUPER 台北波麗士特展」等。其中，教育局特別加開20梯次『暑假STEAM及新科技教育營隊』免費親子營隊。

記者會現場也邀請20對以上親子參與永春3A教學基地中心、日新科技中心等8間中心專業老師舉辦STEAM手作活動，讓孩子與家長動手做設計、玩AI等。參與活動家長表示，很少有陪伴孩子共同完成一項作品的經驗，透過這次的手作活動，才發現與孩子一起學習、談天說笑是一件這麼簡單的事，幸福感與成就感更是無可取代。

教育局強調，此活動是一塊引路磚，使民眾開始重視逐漸疏離的親子關係，並嘗試以親子之間的陪伴與互動取代手機的使用，找回親子幸福時光。

教局提醒，「暑假STEAM及新科技教育營隊」將於明起至12日於「台北市科技教育網」開放報名，另有關台北市112年暑期395場次親子活動詳細資訊，可逕至https://reurl.cc/zYKAXk查詢。