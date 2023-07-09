新竹縣知名中級山油羅山發生山域事故，一對男女8日相偕前往登山，未料卻發生迷路，兩人在尋路過程中不慎走散，其中女山友9日報案後，救難人員於下午尋獲女子，但男性山友仍失聯中。
五峰鄉油羅山發生山域事故，27歲羅姓女山友9日上午報案稱其與36歲男性友人8日前往油羅山登山，兩人卻迷路且走散。新竹縣消防局獲報後，派遣五峰43車1車3人前往搜救，下午2時45分，五峰02回報接觸到報案人羅姓女山友，但另一位男性失聯登山客尚未尋獲。
新竹縣知名中級山油羅山發生山域事故，一對男女8日相偕前往登山，未料卻發生迷路，兩人在尋路過程中不慎走散，其中女山友9日報案後，救難人員於下午尋獲女子，但男性山友仍失聯中。
五峰鄉油羅山發生山域事故，27歲羅姓女山友9日上午報案稱其與36歲男性友人8日前往油羅山登山，兩人卻迷路且走散。新竹縣消防局獲報後，派遣五峰43車1車3人前往搜救，下午2時45分，五峰02回報接觸到報案人羅姓女山友，但另一位男性失聯登山客尚未尋獲。
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