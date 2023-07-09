旅美學者林環牆持續關注蔡英文總統的「論文門」事件，並質疑蔡的學位有問題。旅美學者林環牆今天（9日）表示，他7日收到英國高等行政法院的最新判決，直呼「終於艱辛地取得初步的勝訴」。此貼文一出，讓不少網友感到振奮。

林環牆今（9日）在臉書粉專表示，英國高等行政法院最新判決7日出爐，關於蔡英文論文門的相關行政申訴，他7日收到英國高等行政法院法官外克禮的最後裁決文，終於艱辛地取得初步的勝訴。

林環牆接著指出，英國高等行政法官外克禮的裁決文有4個重點：1.關於一審行政法院2022年1月22日認同LSE主張「詢問屬無理取鬧」的裁決，高等行政法官裁決這是法律上的錯誤（An error of law）；2. 針對申訴人（林環牆）的行政申訴案， 高等行法官裁示，一審行政法院應重新考慮英國特任官辦公室（ICO）所提「撤案」的不當提議；3. 高等行政法官裁決將他的行政申訴，全案退回英國一審行政法院重審；4.高等行政法官裁示，重審本案的一審行政法官應換不同的法官來負責。

林環牆點出，全案的重審，應會進入蔡英文論文門醜聞的實質勘察，這也正是他所期待的發展。林環牆認為，按倫敦政經學院LSE官網在 2019年10月8日張貼一則護航聲明，為蔡英文提供背書。他依照英國資訊自由法（FOIA）向LSE訊問，那一則聲明的出處。LSE負責回應的法務主管海恩（Kevin Haynes）竟引用FOIA的法條阻擋他的依法詢問，而且粗暴無理地主張這是「無理取鬧」。

林環牆並強調，更令人感到遺憾的是，英國資訊特任官辦公室（ICO）與一審行政法院都相繼附和LSE法務主管海恩的違法主張，讓他不禁質疑，難道他們都不知道，海恩就是曾為蔡英文捏造博士口試委員，以進行隔海串供的現行共犯。不過，他始終相信：法網恢恢、疏而不漏。

網友紛紛說，「太棒了！」、「雖然步調緩慢，但是好的發展，令人振奮，結果可能等不及在她任內，一旦卸任了意義又不同了……」、「讚啦！」、「真相總是會大白，正義一定會伸張，只是時間未到而已」、「這真是令人振奮的消息！加油！」、「太感動了，謝謝林教授」。