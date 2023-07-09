國民黨總統參選人侯友宜今（9日）率新北市府團隊至宜蘭參訪，首站到冬山河親水公園與宜縣府交流舉辦宜蘭國際童玩節的經驗，亦為侯宣布參選總統後，首次與縣長林姿妙合體，一路上有前議長張建榮、議長張勝德及立委參選人黃琤婷陪同；侯友宜不僅對4年前大選「拍謝」，也因殺警案怒批「政府把人民當塑膠嗎」。

侯友宜今受訪時坦言，4年前新北市在選戰裡做得不夠多，「對大家都拍謝」，在每一場戰役過程中，身為一個地方負責人來說，不管對於總統、立委參選人，甚至未來議員參選等都要負起責任，會不斷虛心檢討。

另針對黃健庭表示，郭台銘曾允諾初選若輸，要擔任不分區立委，侯友宜說，「我不知道這件事」，但他指出，郭董有非常好的財經背景，及整個推動經濟產業上對國家的貢獻，希望能夠團結共同面對。

而7月16日「公平正義救台灣」遊行，侯友宜說，當天會按照主辦單位的規畫，把自己對司法改革、居住正義及社會不公不義的事表示清楚，讓年輕人能夠知道。他指出，最近在競辦執行長金溥聰帶領底下，加入很多年輕好幫手，像張斯綱、徐巧芯等，大家一起努力，讓選戰打得漂亮、打得順利，更能贏得勝利的結果。

最後，侯友宜對於夜店殺警案，兇嫌爽服外役監一事，他表示，這樣不公不義的制度，「政府把人民當塑膠嗎」，對司法正義是非常重視的，允若當選總統後一定嚴格檢視對殺害警察及重大刑案的受刑人，嚴禁移送外役監，尤其對交保浮濫現象，必嚴格檢查。