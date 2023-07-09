台南知名小吃「阿堂鹹粥」近日再度引發熱議，過去菜單中最貴的鹹粥加上魚肚變成300元，挨轟根本是變相漲價。對此，老闆娘王幸鳳強調他們沒有賺錢，現在大片的虱目魚肚南部市場價就要120、130元，「我們賣一片虧一片」。不過有台南人表示，他到菜市場買一片魚肚是100元，質疑阿堂鹹粥店那麼大，怎麼可能跟一般人一樣拿市場價的虱目魚肚。

針對被質疑漲價，阿堂鹹粥老闆娘指出，「我們真的是沒有賺錢」，改版的菜單就像是買車選配，180元的綜合鹹粥已有虱目魚的魚肚、魚皮、蚵仔、土魠魚鹹粥，其中土魠魚市場價一台斤400元，不得不漲價，而南部菜市場的虱目魚價格一片動輒120元、130元，阿堂鹹粥還是賣120元，「我們賣一片虧一片」。

對此，有自稱老台南人的男子在臉書社團「爆怨2公社」發文分享，他自己去菜市場買了一塊虱目魚肚只要100元，阿堂鹹粥老闆娘卻宣稱外面一塊魚肚要價120、130元，怒轟「阿堂鹹粥店那麼大，怎麼可能跟一般人一樣拿市場價的虱目魚肚，同時也提到台南外號是虱目魚之鄉，「哪有可能魚會比外縣市更貴」。

許多網友則紛紛回應，「假哭的話聽聽就好，沒賺錢那不會收一收？ 真的很搞笑，一碗粥300，完全不會想去吃」、「老闆就用話術在騙白X而已，莫忘世上蠢人多，還真的有不少人幫他們護航」；不過也有人認為，「大小片、是冷凍或新鮮、是台灣養殖還是進口的，很多因素都會影響價格！」、「去市場逛過也會知道，好的虱目魚肚不臭、沒土味的一片也要140～150」。