台南本土登革熱累計已245例，圖為防疫人員進行家戶化學防治。（台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南本土登革熱今天新增14例，累計245例，其中永康區6例、仁德區5例、東區、南區及新營區各1例，其中新營區首度傳出有確診病例，也使得疫情有蔓延溪北的可能；而永康區連日確診病例增加，且緊鄰人潮如織的兵仔市，台南市登革熱防治中心指出，兵仔市周邊病媒蚊指數居高不下，宣布即日起永康區快篩陽性病例立即判定確診，比照疫情熱區仁德區、東區做法。

台南市登革熱防治中心指出，考量永康區疫情升溫，為求第一時間阻斷社區傳播鏈蔓延，台南市登革熱防治中心依據疾病管制署制定登革熱防治工作指引規定，7月8日起永康區登革熱通報病例以NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，節省1天檢驗及判定時間，可即刻執行緊急化學防治，縮短民眾暴露於染疫風險的時間。

根據近期病媒蚊監測相關數據，顯示永康區病媒蚊密度居高不下，尤其兵仔市及周邊一帶因鄰近市場積水容器數量多，防治中心也查獲許多陽性容器，增加疫情高傳播風險。

目前台南市已有9個行政區出現登革熱病例，但多數確診病例仍集中在仁德區、東區，不過，讓登防中心憂心的是，雖然目前永康區病例累計才10餘例，但有急起直追的跡象。

登防中心主任蘇世斌持續呼籲所有市民盡速動手清除積水及孳生源，強調衛生局近日仍會持續貫徹強力執法，針對登革熱病媒蚊孳生源加強取締，一經查獲將逕行舉發，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

此外，在新冠肺炎疫情期間大獲好評的「台南共照雲」APP，即日起也加入登革熱防疫行列，目前設定將會先針對居住仁德區、東區及永康區的民眾推播登革熱防疫等相關訊息。