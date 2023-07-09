新黨台北市議員侯漢廷。 （資料照片）

民進黨2024總統參選人賴清德8日走訪台中東海商圈，巧遇2名男大生感謝他提出私立大學學雜費補助的政見，新黨台北市議員侯漢廷笑賴清德除了「賴功德」外，多了一個稱呼叫做「賴導」。很明顯這太假了，明明政策還沒落實，錢還沒發，就說有感？都不用打工？鬼扯蛋，這齣戲太假了、太搞笑了！

賴清德昨在東海商圈巧遇2名大學生，其中一名黑衣男子提到，每學期學費本來5萬多元，現在減免下來剩1萬多，蠻有感的，「我原本都要在外面打工啦，但現在...可以不用了」。

新黨台北市議員侯漢廷今（9）日在中天電視《周末大爆卦》表示，賴清德除了「賴功德」外，多了一個稱呼叫做「賴導」。很明顯，這做得太假了，完全是演出來的。他們是東海大學學生會會長，過去曾參加挺賴清德的活動。

侯漢廷直言，這當然不是巧遇，是刻意安排好的，因為漏洞百出。明明政策還沒落實，錢還沒發，就說有感？都不用打工？提早感謝賴清德！

侯漢廷笑稱，這2位學生講的話就是鬼扯蛋，如果講明年會實施所以非常期待賴清德當選，這樣講就沒問題；但卻說負擔減少都不用打工，鬼扯蛋，因為錢還沒發下來，這齣戲太假了、太搞笑了！

不過，賴清德今（9）日接受訪問時否認有set過，澄清說「我完全不知道」。