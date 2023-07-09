台東市今天發生隨機持刀傷人案，見義勇為的許姓父親低調不露面。(蔡旻妤攝)

台東市今天發生隨機持刀傷人案，有多名見義勇為的路人協助壓制嫌犯，其中3人是父子關係。(阿弘檳榔提供／蔡旻妤台東傳真)

「兄弟同心，其利斷金」今天在台東真實上演，還加上父親。台東市中興路二段今天中午發生隨機持刀傷人事件，50歲張男不明原因尾隨並持美工刀攻擊26歲年輕女子頸部，張男當場最後被數名見義勇為的民眾壓制，由台東警察分局永樂派出所警網逮捕，張男依涉嫌殺人未遂偵辦，受傷女子送醫無生命危險。

中午12點20分， 26歲年輕女子拖行著李箱從中興路二段準備走路回家，50歲張姓男子竟從超商一路尾隨至對街，隨後手持美工刀出手攻擊，造成蔣女脖子、手臂及大腿多處刀傷流血，路人見狀趕緊上前壓制圍捕，員警到場也加入圍捕行列。

如今這3位民眾的關係曝光，原來是許姓父親帶著就讀大學的2名兒子，回家途中路過事發地點見義勇為，否則女子後果不堪設想。3人雖願意受訪，不過相當低調不願露臉。

就讀宜蘭大學的許姓大學生回憶事發經過，他說，先發現1名行跡可疑的男子尾隨年輕女子，該男子還抱住年輕女子並攻擊，父親便開車到附近馬上下車幫忙，父子三人分別持電扇、行李箱、湯勺與持刀的張男對峙，「當時非常緊張，看到嫌犯持刀也會害怕，不過不幫忙那個女生就沒命了！」

許姓父親坦言是第一次遇到這種事情，很替兒子捏把冷汗，本來沒有希望兒子下車，他按喇叭按喇叭分散嫌犯注意力，率先下車，兒子主動跟進衝上前，3人包圍嫌犯，過程中也有1位熱心路人一起幫忙，「趁著嫌犯分心的時候，我就從後面用湯勺把嫌犯持刀的右手打下去，美工刀因此掉落」，如果沒有下車幫忙，受害女子後果肯定更嚴重。

台東警察分局表示，現場起出作案用美工刀1把，背包內第2把美工刀。被害女子傷勢穩定，無生命危險，目前手術中；張姓犯嫌情緒不穩，拒絕配合警詢，犯案動機及與被害女子關係尚待釐清。