高市議員李雅靜9日攜手高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社及鳳山區各里里長辦公室在鳳山黃埔新村舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動。（洪浩軒攝）

高市議員李雅靜9日攜手高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社及鳳山區各里里長辦公室在鳳山黃埔新村舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動。（洪浩軒攝）

高市議員李雅靜9日攜手高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社及鳳山區各里里長辦公室在鳳山黃埔新村舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動。（洪浩軒攝）

高市議員李雅靜9日攜手高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社及鳳山區各里里長辦公室在鳳山黃埔新村舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高市議員李雅靜9日攜手高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社及鳳山區各里里長辦公室在鳳山黃埔新村舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高市議員李雅靜9日攜手高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社及鳳山區各里里長辦公室在鳳山黃埔新村舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動，結合地方產業、眷村文化等特色，設置城堡氣墊水樂園及眷人吉市親子市集，並邀請蘋果劇團及騎警隊精彩演出，湧入大量親子到場遊玩，現場氣氛熱鬧滾滾。

活動最吸引孩童的莫過於城堡氣墊水樂園，正中午活動尚未開始就有大批兒童泡在水池中玩水消暑，李雅靜不畏濕身也跳入池內跟小朋友玩成一片，孩童們更齊喊「噴議員姐姐！」，大家拿著水槍「相互攻擊」，在炎熱的太陽下享受打水仗的暢快。

李雅靜表示，每年固定辦理的「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動，今年特地將活動移師黃埔新村舉辦，在會場內設置城堡水樂園讓孩子們在夏日開心fun暑假，盡情玩水消暑，並結合眷村文化，希望將人潮帶進黃埔新村，展現黃埔新村獨特的文化風貌，讓參加活動的大小朋友能夠體驗並認識眷村文化。

鳳山西區扶輪社社長蔡昀宗表示，活動連續舉辦多年受到民眾熱烈歡迎，今年湧入更多民眾前來參加，希望藉由活動鼓勵民眾扶老攜幼走出家門，參加社區健康活動。

李雅靜特別爭取將客委會據點引進黃埔新村，希望讓黃埔新村除了有獨特的眷村文化外，更加入客家元素，文化融合賦予黃埔新村新生命，活動中更特別安排客語有獎徵答，現場氣氛熱鬧至極，嗨翻鳳山黃埔新村。