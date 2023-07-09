台灣人也熟知的東京名勝淺草寺，在8 日上午發生天花板彩繪大面積剝落的事件，管理方趕緊閉館先行拆除，沒有人員受傷。

淺草寺位在台東區淺草二丁目，已有1400年的歷史。是東京最古老的寺院。著名的「雷門」就是淺草寺的的山門。剝落的天花板彩繪日本畫家川端龍子在1958年繪製的龍之圖，長6.4公尺，寬4.9公尺，已有70年的歷史，早已出現剝落的徵兆，原本預計在今年秋天著手修復。

剝落的部分算是壁紙，因此並不沉重，寺方已將其拆除9日重新展開活動沒有影響，天花板呈現無圖案的模樣。