2019年總統蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）替蔡英文的學位背書，發出一則聲明，旅美學者林環牆依照英國資訊自由法（FOIA）訊問LSE那則聲明的出處，被校方認為是「無理取鬧（vexatious）」，一審行政法院也認同校方說法。近日英國高等行政法院最新判決出爐，除了重話批一審行政法院的裁決是「法律上的錯誤（An error of law）」，並裁示該案退回一審行政法院且應換法官。

蔡英文論文門2019年爆出爭議，在林環牆、台大榮譽教授賀德芬及前台大新聞所所長彭文正等3位教授追查下，邁入第4年。林環牆表示，英國高等行政法院前（7）日宣布蔡英文論文門的相關行政申訴的最新判決，當天他收到英國高等行政法院法官外克禮的最後裁決文，「終於艱辛地取得初步的勝訴。」

林環牆指出，裁決文的4個重點包括：第一，關於一審行政法院2022年1月22日認同LS E主張「詢問屬無理取鬧」的裁決，高等行政法官裁決這是法律上的錯誤（An error of law）;

第二，針對申訴人林環牆的行政申訴案，高等行法官裁示，一審行政法院應重新考慮（reconsider）英國特任官辦公室（ICO）所提「撤案（strike out）」的不當提議；

第三，高等行政法官裁決將本人行政申訴，全案退回（remitted）英國一審行政法院重審；

第四，高等行政法官裁示，重審本案的一審行政法官應換不同的法官來負責。

人在法國尼斯發表論文的林環牆愉悅地預料，接下來全案重審應會進入蔡英文論文門醜聞的實質勘察，「這正是本人所期待的發展。」

2019年10月8日，倫敦政經學院官網發了一則聲明替蔡英文的學位背書，但該聲明並無人簽名，林環牆依照英國資訊自由法（FOIA）訊問LSE那則聲明究竟出自何方？是外部第三方置入？還是LSE或倫敦大學的某單位替蔡英文背書所張貼的官方聲明？

不料LSE負責回應的法務主管海恩（Kevin Haynes）引用FOIA的法條阻擋林環牆的詢問，並主張這是「無理取鬧」；且之後英國資訊特任官辦公室（ICO）與一審行政法院都附和海恩的主張。林環牆提醒，海恩正是曾為蔡英文捏造博士口試委員名字以隔海串供的現行共犯。