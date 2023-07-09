國防部今（9日）下午5時30分發布新聞稿指出，針對媒體報導，「軍醫局預醫所研發生物戰劑」等情，國防部澄清說明，預防醫學研究所之任務，以執行傳染性疾病之病原偵檢、防護及治療為主；同時研發偵檢生物戰劑之試劑，以強化生物戰劑防衛偵檢能力，相關報導並非事實。

國防部進一步說明，國軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸。預醫所「生物安全第四級實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局刻正規劃建置新一代符合生物安全之研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。

國防部強調，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。