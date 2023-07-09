男性隨著年齡增長，造成勃起功能障礙的機率也大幅提升，不過卻也存在許多誤解。泌尿科醫師高銘鴻就列出關於勃起的3大常見迷思，包括「有性慾就能勃起」、「勃起障礙只發生在長者身上」及「藥物能解決所有勃起問題」，一一進行破解。其中，他就指出，並非所有勃起問題都能透過藥物解決，對某些患者而言，可能還需要綜合治療，因此建議在使用藥物前，先進行身體檢查，才能確定真正原因。

高銘鴻在臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，越來越多人願意因勃起問題來看診，但仍有不少人對勃起有迷思。因此，他特別整理3大常見勃起迷思，並一一說明。

首先是，有性慾就能勃起？高銘鴻表示，勃起是一涉及多個因素的複雜過程，雖然性慾是勃起的前提之一，但還涉及神經、血液及心理狀態等多重因子，如壓力、焦慮、疲勞及荷爾蒙失調等，都可能導致勃起障礙。另外，如糖尿病及心臟病等慢性疾病，也可能對勃起產生影響。因此，性慾並非勃起保證。

其次是，勃起障礙只發生在長者身上？高銘鴻解釋，雖然勃起功能通常會隨年齡增長而下降，但不是唯一導致勃起問題的因素，其它包括壓力、心理疾病、營養不良及藥物副作用等，也可能產生影響。他指出，有研究表明，年輕人也可能出現勃起問題，且可能進而對其自信心和關係，產生負面影響。

最後是，藥物能解決所有勃起問題？高銘鴻說明，儘管某些藥物如威爾鋼，可助改善勃起功能，但並非所有勃起問題都能透過藥物解決。他強調，勃起障礙原因有很多，治療應因人而異，像是對某些患者來說，可能還需要綜合治療，例如心理輔導、生活方式改變及荷爾蒙療法等。他提醒，在使用藥物前，建議先進行身體檢查，以確定勃起問題的具體原因。

泌尿科醫師戴定恩曾表示，根據調查，台灣40歲以上男性每2人就有1人有勃起功能障礙；然而，這問題也非年長者專利，根據台灣男性學醫學會統計，台灣18歲到25歲男性族群，有勃起障礙困擾的比率竟高達5至10%。包括心理、生理因素、使用特定藥物及生活方式和習慣都可能是影響因素，提醒若有這方面的困擾，應盡快掛診泌尿科尋找原因。