動感天后「CoCo」李玟5日離世，享年48歲，消息一出為演藝圈投下震撼彈，李玟在音樂上造詣非凡，是華人史上第一位站上美國奧斯卡頒獎典禮的歌手，也是首位香奈兒華裔品牌大使，享譽國際的她驟然過世令外界不捨，李玟的二姐李思林（Nancy）希望能為李玟設立紀念碑。

據《三立新聞網》報導，李玟的二姐李思林（Nancy）希望兩岸三地都能立下李玟的紀念碑，「不知道台灣政府會否考慮立一個紀念碑的以後等所有遊客到台北遊覽時，都能想起這位燦爛笑容，超有感染力的一代巨星」也透露已經發文詢問香港政府。

21歲的李玟。（圖／中時資料照）

依照過往案例，鄧麗君、鳳飛飛有紀念館或紀念雕像，除了政府幫助，還要靠基金會和粉絲協助運作，流程上恐怕需要耗費一段時間。有傳言李玟頭七當天，家人已安排師父在台灣隔海誦經，李思林否認該則傳言，透露家裡沒有安排任何儀式，「現在民間有很多儀式都不是我安排，相信大部分是有些有宗教信仰的歌迷、愛她的人去安排，我的師父是在台中，但我沒有要師父刻意幫我。」表示告別式時間確定後會通知大家。

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