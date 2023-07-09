民進黨政府力拚繼續執政，但能源政策受到質疑，能否維持基載正常運轉不跳電，也成為關注焦點。湯姆克魯斯經典動作電影《不可能的任務》最新一集近日在台上映，但宜蘭日新戲院竟發生跳電情況，媒體人張禹宣對此直酸，阿湯哥就算能飛天遁地，也敵不過台電不講武德的跳電。

湯姆克魯斯經典動作電影系列《不可能的任務》向來在逆境中挑戰不可能，近日最新一集《致命清算第一章》在台上映，卻有民眾分享在宜蘭日新戲院遇到的跳電狀況，只見大螢幕無法播放，觀影的民眾開始走出影廳詢問，戲院老闆說「他們台電的問題啦！」、「沒有啦，電跳掉啦！」

「抱歉啦，電力公司跳電！」戲院老闆當場表示，已經有通報狀況，客人要看就等，不看就只好退票。

「不可能的任務：致命跳電？」媒體人張禹宣8日分享這段45秒影片，直呼阿湯哥能夠飛天遁地，克服所有不可能。卻敵不過在進入正片播放經典BGM時，台電不講武德的跳電。並註明發生時間地點為「宜蘭日新戲院 2023/07/08 14:10」。

張禹宣還留言說「這真的戳中我笑點，網友表示：不可能看完的任務：致命清場」。網友表示「致命清德」、「快用愛發電」、「台灣不缺電只跳電」、「阿湯哥也得罪民進黨嗎？」、「跳電、停電成為民進黨執政的日常」、「不是不缺電？」、「猜這次阿湯哥會輸給什麼小動物呢？」