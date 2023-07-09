網傳桃園市慈湖園區拆光光，市府風景區管理處解釋園區改造優化工程進行中，銅像並非拆除。（桃園市風景區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪區慈湖園區今年2月起封園整修，近日網路上流傳數張照片與貼文，直指「慈湖拆光光了」，桃園市風景區管理處澄清，網傳照片是園區入口處的蔣公雕像，將配合交通動線規畫後移5公尺，不會拆除，而園區整建期間，慈湖雕塑紀念公園所有雕像暫時拆置，待重新保養後分區展示，同樣不會拆除。

近日網路上流傳多張「慈湖拆光光了」的照片及訊息，聲稱慈湖園區正在進行整建工程，結果蔣公雕像都被偷拆光光，照片可見蔣公雕像移動照片，也可見慈湖園區停車場滿是土堆的工程進行中照片，搭配「慈湖拆光光了，成何體統，有仇嗎？還是有病啊？」等文字，引發網友熱議。

市府風景區管理處長廖育儀說，去年爭取中央補助經費就慈湖園區進行改造及硬體設施優化作業，工程自今年2月1日開工，並分2階段封園，預計今年底完工，關於網路謠傳慈湖拆光光的言論絕非事實，該工程為了讓台七線下山的大客車可以順利轉進慈湖園區停車場，所以才將園區入口處的蔣公雕像後移5公尺，另外也重新打造基座，以維持慈湖停車場入口意象。

他也說，慈湖停車場施工部分，除了增加綠化1600平方公尺面積，也將新種植遮陰喬木，而小客車位也將增加，以符合近年來的停車需求，另將增設電動車充電樁。另外，雕塑公園中所有雕塑像都暫時拆置，是為了就地重新保養，相關工序包含遷移、修補、去漆、清洗、補土、上漆，之後也將主題性的重新分區排列展示，也並非拆除雕像。另外，園區也將種植各式植栽花卉千餘株，並更新步道、座椅等設施。