桃園市中壢區興南國中校園位置緊鄰殯葬園區，因為環境因素導致入學報到率逐年下降，地方人士多年來爭取遷校，最終決議遷校至機捷A21站區段徵收區文中用地，市府教育局指出，目前興南國中遷校進度新校舍準備進入細部規畫，預計今年底工程可以發包，最快明年初動工。

興南國中遷校問題早在桃園市升格前就已經提出，但因為土地取得不容易，一直無法實現，該校位置緊鄰中壢殯葬園區，且校舍超過50年以上歷史非常老舊，師生上課遭受空氣及噪音汙染，且因為位處低窪，在下大雨時還會淹水，導致上課權益受損。而遷校案核定將遷往機捷A21站區段徵收區內的文中用地，該區域同時還有環北非營利幼兒園工程施作當中。

市府教育局教育設施科長鍾佳惠說，興南國中新校地面積2.5公頃，經費約5億元，第一期招收23班含特教班、附設幼兒園共55間教室，因該區段徵收工程住宅區尚未開發，有預留擴建增班，之後將隨著學校的發展座調整，而新校位處A21區段徵收區，目前由新建工程處執行各項公共工程施作，目前校舍進入細部工程規畫，之後還有都市審議、建造申請等程序，預計今年底工程將發包、明年初動工，2026年完工。