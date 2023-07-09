暑假開始，臺灣警察專科學校41期的實習生開始到全臺派出所實習，體驗第一線的警察學長們的日常。9日凌晨3點，分派到中壢警分局內壢派出所的實習生吳功發揮所學，順利協助一名失智症患者返家。

內壢派出所在9日凌晨3點接獲報案，說成章一街一帶有一名疑似失智的女性患者，口齒不清，可能需要協助，立刻派遣正在巡邏的警員甘秦鎧、張亦軒及實習生吳功前往。到場後吳功馬上建議學長，是不是能利用他在校內所學習到的指紋辨識系統來快速查證身分，2位學長讚賞吳功思路敏捷，懂得善用現有工具。3員將該女帶往分局進行指紋比對後，果然就查到她是55歲的鄢姓女子，再馬上通報所內值班警員吳聲武查詢家人聯絡方式後，1小時內就將鄢女送回她在桃園區復興路的住處，充分展現警察團隊合作精神。

鄢女母親告訴警察，她因為上了年紀行動不方便，平時雖然就住在女兒的隔壁，沒有辦法隨時過去照顧她，感謝警察將不知怎麼就從桃園跑到內壢的女兒帶回家。

分局長唐嘉仁呼籲，家中若有失智患者，除可向區公所社會課申請愛的手鍊，更向各地警察分局偵查隊辦理指紋建檔，讓警方可以快速協助失智患者們回家，多一條回家的路。