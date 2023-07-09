熱情民眾讓新北市長侯友宜一身濕。（吳佩蓉攝）

玩水遊客熱情歡迎新北市長侯友宜的到來，並大喊「市長好、總統好」。（吳佩蓉攝）

參觀以森林生態教育為主軸的「幻境森林館」，和孩童們一起閱讀繪本，現場氣氛十分溫馨。（吳佩蓉攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（9日）率市府團隊參訪「2023宜蘭國際童玩藝術節」，欣賞斯里蘭卡團隊民俗樂舞演出，並與宜蘭縣長林姿妙體驗打鼓，沿著水域設施路線和遊客打招呼，熱情民眾讓侯友宜一身濕；侯友宜表示，希望新北市的熊猴森樂園借鏡童玩節，2縣市互相觀摩，讓孩子在樂園裡增添更多色彩。

宜蘭童玩節遊客太熱情 讓侯友宜「濕身了」

今侯友宜下午抵達冬山河親水公園，先於寰宇廣場欣賞由斯里蘭卡帶來精彩的拍手舞，隨後前往童玩節最清涼消暑的水域遊戲區，侯友宜讓熱情民眾噴濕一整身，他笑說，「噴點水比較涼，今天滿熱的，小朋友開心，我們就開心」；還特別參觀以森林生態教育為主軸的「幻境森林館」，和孩童們一起閱讀繪本，現場氣氛十分溫馨。

侯友宜表示，童玩節在林姿妙跟議長張勝德協助下，每年不斷創新科技，更是全國小朋友在暑假期間最喜歡旅遊的地方；因林姿妙在推動文化、觀光以及孩子休閒娛樂方面有聲有色，希望新北市的熊猴森樂園有些地方可借鏡童玩節的水域設施，讓孩子在樂園裡增加更多色彩，2縣市可持續互相觀摩學習。

林姿妙說，今年打造全新水宇宙、刺激的高空滑降、高空垂降、高空盪鞦韆等遊戲設施，各式創新科技虛擬實境的元宇宙展館，及邀請13個國家、18個民俗舞蹈團隊來台演出，加上星際派隊遊藝踩街、夜間光影秀等豐富內容，從早到晚都精彩。侯友宜接著舉起大拇指說，「林縣長的童玩節真讚！歡迎大家來玩」。