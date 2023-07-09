郭書瑤與許富凱合唱台語歌〈愛情限時批〉。（寬寬整合行銷提供）

郭書瑤表示沒有遇過被性騷擾的經歷。（寬寬整合行銷提供）

「高雄啤酒音樂節」今（9日）迎來活動最後1天，由參加過多次高雄啤酒音樂節的郭書瑤（瑤瑤）擔任開場演唱嘉賓，她一身白色細肩泳衣搭配粉色寬褲現身，大秀整片美背，彎腰時，豐滿上圍也呼之欲出，打扮相當火辣，她表示，因為上衣是泳裝，所以褲子掉了也沒關係，但強調防護措施做很足，「有貼胸貼跟強力膠帶，絕對不會讓衣服出事」，自豪出道10年來從未走光。

瑤瑤今天帶來〈HONEY〉、〈愛的抱抱〉等夯曲，立刻炒熱現場氣氛，也與許富凱合唱台語歌〈愛情限時批〉，她透露，因為2人最近太忙，行程都對不太上，剛剛彩排其實是他們第一次合體，這也是瑤瑤首次在公開場合表演台語歌，她不忘自虧「真的是第一次，我台語那麼爛」，還稱要和金曲台語歌王合作，確實有點緊張，謙虛表示雖出過專輯，但自認還不能稱得上是歌手，「因為我對歌手的定義比較高」。

而近來「＃Metoo」風波延燒整個演藝圈，瑤瑤霸氣表示，「誰敢騷擾我，我看起來這麼兇，若有遇到我一定當天馬上就跟你們（指記者）講，弄死他」，還分享自己小時候在學校被男同學欺負，「都是直接跟他們打一架，而且爸爸都是支持我的」，並稱因為自己很小就出道，所以旁邊永遠都會有工作人員保護，一旁的許富凱也不忘跟著附和「我跟她出過外景，她真的很兇」。

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