去年溫布頓草地網球錦標賽禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽，今年兩俄球員可以來到全英草地網球槌球俱樂部爭取勝利，不過俄羅斯球員還是可以感受到一些異樣對待。

溫布頓今年同意俄羅斯和白俄羅斯球員參賽，但需要「遵守適當的條件」，也必須以中立國選手身份參加，賽會組織者也表示，儘管開放兩俄球員與賽，但還是強烈譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭的行為。

但在球場之外，俄羅斯球員和白俄羅斯球員還是可以感受到緊繃的氛圍，賽後也避談相關問題，白俄羅斯女將莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)就在賽後記者會開始前說：「在我們繼續之前，我想跟各位說我不會發表關於政治的言論，我來這裡是談論網球的。」

甚至是球員休息室也可以在兩俄球員和烏克蘭球員之間感受到微妙的氣氛，俄羅斯女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）透露，在接待處遇到烏克蘭球員向他們打招呼，有些人會問好，有些人則不。

網球記者羅森伯格（Ben Rothenberg）告訴CNN，因為俄羅斯軍事入侵烏克蘭，在溫布頓俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭選手都有參賽的情況，緊張氣氛仍是懸而未決，「目前做的解決方法都無法完全讓大家滿意，這是很特別的狀況，攻打及被攻打的兩國球員都有，尤其是女網選手之間氣氛更是難說，就是不舒服和尷尬。」