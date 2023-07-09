國道1號北向265公里處，今下午近3點，短短100公尺內發生兩起車禍，7車連環追撞。（國道警察提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道1號北向265公里處，今下午近3點，短短100公尺內發生兩起車禍，7車連環追撞。（國道警察提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道1號北向265.1公里及265.2公里嘉義交流道路段內側車道，今下午2點50分、2點52分，短短100公尺接連發生2起連環車禍事故，第1起車禍兩車追撞2分鐘，又發生5車撞擊事故，一度造成車流嚴重回堵，連距離1.1公里的嘉義交流道北上匝道都動彈不得，所幸事故半小時後排除，7車駕駛、乘客無人受傷。

第4公路警察大隊指出，今下午2點50分及2點52分，分別於國道1號北向265.1公里及265.2公里處，發生2起A3事故，第一起事故為戴男駕駛自小客車行駛於內側車道，因未保持安全距離，撞擊前方黃女駕駛的自小客車。

第二起事故為郭女駕駛的自小客車（A車）行駛於內線車道，因未保持安全距離，追撞前方方男駕駛的自小客車（B車），後方古男駕駛的自小客車（C車）亦因未保持安全距離，追撞停在A車後方，林女所駕駛的自小客車（D車），導致D車往前推撞前方另一輛高男所駕駛的自小客車（E車），結果E車又往前推撞A車。

國道警方表示，兩起事故均無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0，至於兩起事故於3點27分同時排除，全線恢復通車，全案由斗南分隊依規定處理，呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。