農田水利署宣布嘉南灌區2期稻作部分停灌，嘉南平原首次遇上全年稻作休耕，育苗、資材業者叫苦連天，前者擔心政府補償難以彌補損失，後者緊急到外地調米，卻因此增加運費等經營成本，削弱競爭力。

經營稻米育苗場40年的吳明智，今年初因1期稻作休耕蒙受損失，雖有政府補償打平成本，仍沒了盈餘。2期稻作太晚宣布停灌，他已下田育苗佈秧，如今許多人打電話退貨，收入只剩20分之1，擔心政府的補償辦法無法彌補損失。

嘉南灌區1、2期稻作皆休耕，吳明智擔心，長期休耕導致基層農工流失，將加速農業缺工問題。

賣米40年的芳榮碾米廠執行長黃麗琴表示，碾米業在半個月前就對2期稻作休耕提早因應，緊急到有供灌的外縣市找稻農調米，此舉雖保貨源不乏，卻造成運費成本增加，競爭力減弱，更加打壓對食米量降低的台灣稻米市場。

同時經營肥料、農藥公司的黃麗琴表示，沒有種稻就沒有施肥、噴藥，這些原本的農業資材收入，因休耕政策損失至少超過5成，都未納入政府補償辦法，只能由業者自行吸收。業者擔心，若明年初的1期稻作再休耕停灌，對農業各種相關產業影響更嚴重。