國民黨總統參選人侯友宜今（9日）出席新北土城新北宜蘭同鄉會活動，侯友宜表示，4年前韓國瑜在拚總統時，自己都幫忙不夠，感到抱歉，他深深地檢討自己。國民黨前立委陳學聖表示，看來侯友宜有把王金平親授「4句訣」聽進去了，這樣做就對了。

陳學聖今(9日)在臉書粉專貼文表示，侯友宜這樣做就對了！侯友宜今天公開向韓國瑜道歉了，顯然侯友宜有把王金平親授「4句訣」聽進去了，王金平日前在厚友宜立委後援會中勸侯：頭軟、腳勤、腦清、心熱；王還說侯是大雞慢啼，好酒沉甕底。

陳學聖接著表示 ，侯友宜就好好努力，來驗證自己吧！有天回頭再看這段時間的紛擾，真會是~兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。

網友回應說，「頭低道歉並不丟人，黨要團結ㄧ致，為了藍天再現！加油」、「頭低道歉是光榮，黨要團結，加油…」、「國民黨加油、侯友宜加油，下架民進黨」、「這樣就對了！大家加油大團結；侯必高栗當選！」

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