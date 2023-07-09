2023年已經過了一半，不少人相當關心自己下半年運勢如何，對此《搜狐網》運勢專欄就點名4星座總算苦盡甘來，不僅情場得意，事業上也能屢創佳績，迎來大豐收。

▍獅子座

獅子座是一個充滿自信和領導力的星座，下半年將展現出無與倫比的情場魅力和職場領袖風範，透過優越的社交能力，以及獨特的品味和眼界，吸引不少資源上門，能力也能得到充分發揮，帶動事業蒸蒸日上。感情方面，獅子座能遇到心動不已的對象，關係也會越來越親密，記得好好把握良緣。

▍天蠍座

天蠍座是一個充滿神秘和獨立的星座，下半年將展現特有的敏銳和冷靜，把握機會和挑戰，在社交以及業務技能上大有作為，同時帶來可觀的收入。感情方面，天蠍座有機會遇見適合自己的對象，只要好好經營，感情就能愈發甜蜜。

▍水瓶座

水瓶座是一個充滿創新和變化的星座，有廣泛的經驗和市場敏銳度，下半年可望透過特有的思維和行動力，主導行業趨勢和走向，除了能獲得額外收入和事業紅利外，感情方面也能遇見心儀的對象，建立穩定又美好的戀愛關係。

▍雙魚座

雙魚座是一個充滿溫情和敏感的星座，下半年能靠著敏銳的直覺和對人性的理解，應對各種複雜的情況和人際關係，在職場上得到主管及同事的認可和讚賞。感情方面，雙魚座有望遇見十分心動的對象，且彼此之間的關係也會愈發深厚。