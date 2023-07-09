新北市樹林昨(8)日晚間有舉辦一場祈福繞境活動，期間有兩隊陣頭因迎轎問題發生衝突，結果其中一方的陣頭成員竟燃放信號彈示威，加劇事態發展後便逃逸無蹤，當時樹林警方趕抵現場制止衝突時未察覺，直到今(9)日早上才趕緊通知對方到案說明，後續依公共危險罪送辦。

據了解，林姓男子為舉辦自家供奉的媽祖、三太子鑾轎、陣頭祈褔遶境活動，依規向樹林警方申請路權，昨晚行經太元街一處紅壇前時，林男所請的陣頭官將首與陳姓信徒所請的陣頭官將首因故發生衝突。

眼見雙方衝突越演越烈，這時陳男陣頭方的26歲呂姓男子還火上澆油，當場點燃信號彈向對方示威，使現場更加混亂，後續信號彈被現場信徒奪下處理，當樹林警方獲報趕抵現場制止衝突時，呂男早已趁隙逃走。

直到隔日早上，樹林警方才獲知昨晚有人點燃信號彈鬧事，遂通知雙方陣頭負責人到案說明，而始作俑者呂男則在今日下午1時到案說明，警訊後被依公共危險罪送辦，至於當時在現場鬧事叫囂的群眾，則依違反《社會秩序維護法》進行裁處。