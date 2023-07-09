桃園市消防局第一救災救護大隊桃園分隊小隊長楊尚樵，日前參加2023年台灣急診醫學會會員大會暨學術研討會時，在全急診人議題之口頭發表中，以推行骨針政策後對於OHCA患者急救影響為題獲得亞軍。

消防指出，台灣急診醫學會是一個致力於推廣急診專科價值、培育優秀急診專科醫師的組織，是改革台灣醫療體系的推手，也透過舉辦學術討論活動和國際演講等形式推動台灣急診醫學。

該論文口頭發表是指研究者通過口頭演講方式向觀眾介紹研究成果的形式。許多發表者來自不同醫院的醫師，楊尚樵題目為「推行骨針政策後針對成人非創傷院外心臟驟停之患者之成效性及影響」結論是骨針在院前OHCA患者急救時有較高的成功率、給藥時間也較為快速，達統計分析具有顯著相關性。

輔大醫院急診醫學科主任王宗倫表示：「尚樵教官在眾多醫師中脫穎而出，令人讚嘆。」桃園分隊分隊長張侃峯表示，楊尚樵經常在閒暇時研究國內外最新的到院前緊急救護相關研究，也積極培養救護技能。他自願參加學術研討會並進行口頭發表，這進一步凸顯了桃園的高級救護員在緊急救護技術和學術方面的出色表現，也使他獲得亞軍的成就更加獨特和珍貴。