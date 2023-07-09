桃園市衛生局調查桃園市內2處好市多，發現中壢店進貨該批產品54盒，已售出 24盒，南崁店則是78盒全數售出。（桃園市衛生局提供）

好市多傳出美國進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於邊境驗出環氧乙烷，桃園市衛生局調查桃園市內2處好事多，發現中壢店進貨該批產品54盒，已售出 24盒，南崁店則是78盒全數售出。衛生局也要求業者應妥善處理退貨及強化自主監測。

衛生局表示，好市多股份有限公司自美國進口「油漬摩佐羅拉乾酪」產品於邊境驗出環氧乙烷，高雄市衛生局6月27日於轄內賣場抽驗同類報驗產品 ，效期分別為今年7月7日、7月19日，其中7月19日檢出環氧乙烷1.277mg／kg，與不得檢出的規定不符。

衛生局為此調查桃園2賣場，其中中壢店進貨該批產品54盒，售出24盒剩餘 30 盒，現場已下架。衛生局也隨即封存產品20.4 公斤，另桃園南崁店僅進貨「有效日期為7月7日」的產品78盒，發現已全數售出，迄今已逾期，不過業者仍自主下架接受退貨，並電話通知購買會員，截至7月8日尚無退貨，衛生局責請業者應妥善處理退貨及強化自主監測，以保障消費者食品安全。

衛生局呼籲民眾及業者如有購買到問題產品，應即主動停止食用、製造、加工、販賣及辦理回收，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處3萬至300萬元罰鍰。如有因消費問題或任何爭議，可撥打1950消費者服務專線，向桃園市消費者服務中心申訴。