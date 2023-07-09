看石滬不用到澎湖，來新豐即可欣賞先民的捕魚智慧結晶。為打造新竹縣濱海觀光，新竹縣政府去年向中央爭取觀光前瞻建設計畫經費，改善新豐坡頭村石滬海岸親水空間，經過240天工期後已完工，未來可銜接正在施作中的雙新自行車道，便利遊客透過單車，欣賞新豐濱海的石滬景觀。

新豐石滬群位於坡頭漁港北側、羊寮溪以南海岸線，推測石滬已有約百年歷史，為早年先民在潮間帶利用石蚵的蚵殼膠結，將海邊石礫堆砌形成石堤，藉由漲退潮升降原理製作出的捕魚設施，也是新竹縣唯一漁業歷史地景，紀錄先民足跡。

坡頭村石滬海岸親水空間改善工程經費為觀光前瞻建設計畫的魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌，計畫總經費為3000萬元，交通部觀光局核定補助1620萬元，縣府配合款1380萬元，並於2021年12月決標，由全璟營造有限公司承攬，經歷240日曆天的工期，已於6月底申報完工。

農業處長范萬釗指出，此案是為了活化新豐石滬海洋文化地景，並改善海岸線穩定性及周圍海岸環境生態復育，塑造安全及民眾安全親水環境，可與正在施作中的雙新自行車道連結，串聯新竹、桃園海岸景觀。

雙新自行車道完工後，車友未來可從竹東沿著頭前溪自行車道向西到南寮，北經竹北、新豐通往新屋綠色隧道，往南銜接新竹市17公里海岸自行車道，提供車友多樣選擇路線，輕鬆暢遊山海鐵馬遊。

范萬釗表示，計畫以拋石建置卵石護岸，並建置濱海觀光及生態教育說明引導指標系統，在維持現地既有環境元素的同時，改善海岸親水環境，便利遊客使用。