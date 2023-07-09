歌壇天后李玟驟逝引發各界惋惜，憂鬱症的影響也再度造成討論。精神科醫師沈政男強調，憂鬱症特點在於，如果患者隱藏內心想法，不願或不敢講出，或表達有困難，那麼進行診斷與治療就會受到阻礙，因此第一步處理是找一位可信任的精神科醫生，最重要一步則是注意輕生傾向。

沈政男8日在臉書發文指出，研究顯示，有四到五成已有輕生傾向的人，始終沒有透露輕生意念，連醫生與心理師也問不出來。但憂鬱症嚴重的時候，是沒辦法隱藏的，因為在情緒、體力、專注度、胃口、睡眠等方面都會出現症狀，旁人也一定看得出來。然而，憂鬱症治療改善以後，或者上述症狀不很嚴重，那麼如果患者想要隱藏，不是難事，尤其是不想讓別人知道自己病情的人，確實可以強顏歡笑，讓大家看不出來。

沈政男坦言，即使自己是二十多年的精神科醫生，當他的好友罹患憂鬱症，甚至有了輕生傾向，他也沒有看出來，而朋友也沒有跟他講，等到輕生過世的消息傳來，自己才恍然大悟，原來，在這些罹患憂鬱症朋友看起來若無其事的表情底下，其實一直翻騰著一個陰暗的世界。精神疾病，相較於生理疾病，最大特點就在於，如果患者隱藏內心想法，不願或不敢講出，或者表達有了困難，那麼進行診斷與治療就會受到阻礙。

沈政男提到，比起憂鬱症其他症狀，輕生意念更容易隱藏，甚至即使有了確定的輕生意圖，如果當事人堅持不透露，很多時候連專業人員也問不出來。因此，所有精神科醫生的共同經驗便是，病人經過治療，已經改善了，一陣子以後卻沒看到返診，這時才發現已經輕生過世。

沈政男直言，因為輕生意念容易隱藏，而病人輕生過世以後，家屬可能會怪罪醫療人員，怎麼沒有事先注意？於是有一些專業人員會把輕生意念當成臨床上一定必須詢問與過濾的症狀項目，問題是當你把一個問句變成了常態，就會變得制式，因此也很容易得到否定的制式回答。憂鬱症就是一個疾病，只要好好接受治療一定會改善，但問題就在於當事人不一定願意就醫，因此精神科醫生也幫不了忙。

沈政男強調，對抗憂鬱症最好的武器就是找一個可以信任的精神科醫生，好好配合，一起面對共同的敵人；如果不能信任，就換一個；但如果換到了第三個還是不能信任，那麼通常是自己的問題了。輕生意念絕大多數都是病態表現，只要任何人有任何輕生意念，就一定要就醫，尋求評估與介入。絕大多數輕生過世的人，生前都有憂鬱症狀，因此，憂鬱症治療的最重要一步是注意輕生傾向，以便及早發現，及早給予幫助。

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