資深女星易淑寬的獨子、「星二代」易寶宏2014年涉入北市信義區夜店殺警案，遭判刑9年，但在2019年入獄後竟被調到外役監服刑，引起輿論譁然；立法委員洪孟楷直言過於寬鬆的評估，讓國人無法感受到真正司法的正義，而法務部輕描淡寫的回應，更覺得是避重就輕，「這就是民進黨7年給國人的司法改革嗎」？

洪孟楷表示，如果這件事情沒有被踢爆，是否再過1、2年該兇嫌服刑滿二分之一，「就能申請假釋？」，即便法務部說去年9月已經提出修正，但過去這段時間，卻未曾在內政委員會、司法法制委員會做排審。

他說，民進黨佔國會多數，過去這幾年，「想過的法案還有通過不了嗎？」，如今副總統賴清德面對媒體詢問，說該修法就修法，像是突然驚醒，根本不是真心面對問題。

洪孟楷強調，司法改革是嚴肅的課題，該讓國人感受到司法是正義最後一道防線，而非僅僅是當初選舉時候的工具。判處死刑就應當於一定時間內執行，假釋及外役監申請也該嚴格審查、限縮條件，給國人能夠信任司法，「這是下一任政府的當務之急」！