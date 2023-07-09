熱炸不忘公益! 扶輪社攜手小綠綠西門町「拾蒂」淨街成果驚人。圖／台北百川扶輪社（3521地區）提供

熱炸不忘公益! 扶輪社攜手小綠綠西門町「拾蒂」淨街成果驚人。圖／台北百川扶輪社（3521地區）提供

據財政部的菸捐資料推估，台灣一年菸品消耗會產生約5630噸重的菸蒂垃圾，堆疊起來超過260萬座101大樓。菸蒂是最常被人們亂扔的塑膠廢棄物，台北百川扶輪社（3521地區）偕同北一女中學生社團「菸沒綠洲」9號攜手走上街頭撿拾菸蒂，在西門町舉辦「不留餘蒂」淨街活動，讓菸頭不落地、環境更美麗。

豔陽高照的周日，北一女學生穿著綠色校服與台北百川扶輪社黃色背心，浩浩蕩蕩一行人淨街隊伍在西門町引起不少矚目，特別是一群人頂著近40度的高溫，引起現場不少群眾加油打氣，兩個小時的淨街活動一行人撿拾了約上百個菸蒂，發現水溝蓋、花圃是一大菸蒂熱區，光是一個花圃就可以撿出超過20個以上的菸頭!!

「不留餘蒂」活動發起人也是台北百川扶輪社現任社長閻發奎說: 「以往到日本、瑞士、澳洲等地方出差旅遊，對當地乾淨的街道留下十分美好的印象，接下百川扶輪社社長職位後，更希望將這樣的風氣擴大推廣。2022年起百川扶輪社已經舉辦過3次公益淨街活動，期盼藉由淨街服務帶動社友們及社會大眾對環境整潔的注意、重視與共鳴。」菸沒綠洲的黃羽辰同學則表示: 「之前學姐在海邊淨灘的時候，就發現其實撿到最多的海洋垃圾是菸蒂而不是塑膠，加上學姊們曾經去環島淨街，最高紀錄是在屏東車站前面的水溝蓋一次清出超過400根菸蒂！很難想像，小小一方水溝蓋，竟然可以隱藏如此多的菸蒂，而這背後所代表的汙染，更是令人感到痛心。」

專家表示，菸蒂大約需要10年的時間才能完全降解，但其所釋放的化學物質和毒素像是砷（老鼠藥的成分之一）、鉛（會影響兒童大腦發育的毒素）、尼古丁，可以持續殘留於土壤、水源中，隨著吸菸者隨手丟棄在水溝、車窗外時，毒素會漸漸地滲入自然系統，對環境構成極大威脅。閻發奎社長說: 「希望藉由活動拋磚引玉，讓更多扶輪社友社、其他社團、社會大衆看見與重視，並加入我們的行列，讓淨街撿拾菸蒂活動能持續進行。未來也希望鼓勵中小學生都能參與其中，讓扶輪社有機會獎勵有貢獻的學生與學校，達到讓下一代從小建立重視環保、拒絕菸害、不任意丟棄垃圾及菸蒂的好習慣與公德心。」