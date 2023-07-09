新竹縣竹北市東興圳過去作為竹北六家地區重要的農業灌溉設施，現在則成為都市中景觀豐富的生態公園，新竹縣政府文化局近兩年透過景觀工程，於公3公園中設置水閘門調節水位，建置水井防乾旱，以及透過水循環系統增加水圳淨化功能，近期也將舉辦水環境棲地營造活動，進一步動手實作，維護東興圳的良好環境。

東興圳社區營造計畫近年啟動，帶領社區居民一起動手，增進對東興圳的認同感與歸屬感，5月時曾舉辦公3水汴頭公園生態島水環境棲地營造工作坊，透過講座、設計規畫、初步清理外來種的準備工作，為接續的東興圳水環境動植物棲地營造活動打好基礎，並即將於7月登場。

東興圳水環境動植物棲地營造活動預計在7月16、30日舉辦，文化局將針對公3公園的生態島展開水環境棲地營造。現場會由專業老師帶領施作，並準備好營造所需的水生植物、卵石及枯木等，設計生態島供動植物棲息。

文化局長李安妤表示，本次活動是文化局東興圳社區營造計畫的活動之一，就公3生態島方面，從靜態講座、規畫設計工作坊出發，讓民眾了解仿生態水池的作用，透過棲地規畫與植栽設計，達成生態島維持水溫、提供有機物質以及調節微氣候等功能，除了能活化都市生機，同時也能達成公園在景觀美化、休憩教育的功能。