為了讓客人開心點菜，許多熱炒店都會免費供應白飯讓客人享用。台北市民大道上一間熱炒店近日遭到1星負評洗版，原來是有學生族群到店消費時，菜還沒上就把2鍋白飯全都吃光，業者還來不及補白飯，學生們卻抱怨吃不飽離開店內，最後還在Google評論留下負評，消息曝光後引發熱議。

事實上該間熱炒店就是市民大道上的「大道創意料理快炒」，學生們在Google評論洗版，留言包括「說個笑話熱炒店不補飯」、「白飯沒了不能補，吃不飽」、「吃不飽又好貴喔，吃熱炒沒餓過，這還是第一次」、「沒有白飯好餓，一群人吃沒白飯，菜都還沒出完…」、「8點後不補飯不知道是怎麼樣」、「我們失言聯盟老大說要飯沒飯吃…希望之後可以改進」、「飯出不來就不要接，辦完活動餓得要死，吃慶功宴連飯都要被限制，觀感真的很差，謝謝貴店毀了我們一整天的好心情，不會再去消費，我也會告知我們學校的同學不要再來此店消費」。

北科大學生留下一星負評。（翻攝自Google評論）

北科大學生表示請同學們別再到該熱炒店消費。（翻攝自Google評論）

業者則說明，當時學生們臨時電話告知總共約20人用餐，實際上則是30幾人，入座後菜都還沒出完就吃光了2鍋白飯，學生反映沒有白飯時，他們表示可以點炒麵，學生們卻不願意，業者強調，「白飯是拿來供應，不是吃到飽的，麻煩告知哪個學校，以後我不接」，同時也說明若客人預約時有說明需要多少飯量，他們都會預先準備，學生一行人吃了將近70人的飯量，「是您們真的讓我驚訝，又讓我準備時間不夠」。

對此，許多網友紛紛湧入業者給予5星評論，表示「辛苦店家了～遇到窮學生來吃免錢飯～真的辛苦了」、「補血用」、「幫老闆補血，哪間學校的垃圾順便一起公布吧？」、「一樣都是做吃的，不怕你吃，就算要吃也要給個時間」。

據本站調查，該組學生就是台北科技大學資訊與財金管理系學生，當天舉辦資財營活動後前往店家消費，總召趙同學證實，前往消費的是資財營工作人員，不過店家公布的訊息與他們的實際經歷有很大出入，據《ETtoday新聞雲》報導，副總召田同學回應，將進一步瞭解情況，若真有疏失願意道歉。