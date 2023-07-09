賴清德昨在東海商圈巧遇2名大學生，其中一名學生提到，每學期學費本來5萬多元，現在減免下來剩1萬多，蠻有感的，「我原本都要在外面打工啦，但現在可以不用了」。國民黨台北市議員徐巧芯披露，這個巧遇是不是刻意安排？派出學生演員，製造和賴清德不期而遇的方式，幫賴清德找年輕選票？追根究柢，他們很害怕，因為他們覺得反政府力量、年輕人正在集結一起反對賴清德！

國民黨台北市議員徐巧芯今（9）日在中天電視《周末大爆卦》提到，2022年就被抓過，在街訪時有民眾說國民黨做得很爛，但該民眾被抓包是民進黨市議員助理。而賴清德這次巧遇的學生是東海大學學生會長，曾經出席挺賴清德記者會。而這位學生不是路人，怎會不知道這項政策根本也還沒上路？而現在適逢暑假，如果沒有打工，代表本來就不用打工。

徐巧芯批評，政策還沒上路，這兩位學生是在激動什麼勁？且市議員比手勢後，學生就乖巧積極起來；如果是普通路人，怎會管議員在比手勢？

徐巧心質疑，這個巧遇是不是刻意安排？派出學生演員，製造和賴清德不期而遇的方式，幫賴清德找年輕選票？

徐巧芯認為，追根究柢，他們很害怕，因為他們覺得反政府力量、年輕人正在集結一起反對賴清德，所以找幾個學生，說年輕學生都很感謝賴清德，希望帶風向，用老招繼續騙大家。