SOGO忠孝館UCCcafe Mercado黑糖冰淇淋百匯，190元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館FAIR LADY 笑臉麻編休閒鞋，原價4980元、特價2680元。（SOGO提供）

新光三越台北南西店「特力家品 Family Sale」Joseph Joseph榮爵檔案夾止滑砧板四件組鼠尾草系列，原價3990元、限量特價999元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店「特力家品 Family Sale」Wedgwood精選純棉天絲單人涼被，原價7980起、限量特價1680元。（新光三越提供）

2023台北101國際攝影大賽得獎作品，即日起至8月7日展出。（台北101提供）

2023台北101國際攝影大賽發現台北101之美專題，金牌獎得主鄭琼書「降臨」。（台北101提供）

韓國人氣文創IP「PINK & VEN」於新光三越台北南西店快閃。（新光三越提供）

進入7、8月暑期旺季，好天氣也迎來出遊潮，百貨暑期活動多元，除推出「SUMMER SALE」5折起外，近期還有恐龍展、微醺市集、原民好物市集、家居用品SALE、韓國文創快閃店，及攝影大賽作品展等豐富活動，酷暑不想到戶外就到百貨吹冷氣。

SOGO看好暑期出遊行頭不可少，明（10日）起台北店推出「SUMMER SALE」全面5折起，集結全館夏季好物，如百搭小白鞋、抗高溫涼夏小物、居家涼感商品等實用單品，同時SOGO App會員禮也送電子折價券；7月下旬再推出恐龍展，10米暴龍將現身忠孝館。另瞄準暑假東區「捷運族商機」，SOGO還有「捷運悠遊樂FUN送」活動，持悠遊卡或悠遊聯名信用卡在指定樓層消費，可兌換指定好禮。

SOGO忠孝館微醺市集明（10日）也登場，其中日日蔗鬆餅HiSATOUKIBI帶來SOGO獨家限定的明太子鬆餅球，搭配「桃子之吻」氣泡酒；復興館9F（11日）至7月23日有「原民好物LiMA So Good」市集，匯集超過50家品牌，包含文創商品、生活用品，及友善農業農特產品等。

特力家品即日起至7月18日，於新光三越台北南西店舉辦Family Sale，以接近2折的超低折扣，帶來多樣化的居家商品選擇，集結英國寢具Wedgwood、德國餐廚WMF、美國廚電KitchenAid、日本鬆餅機Vitantonio、英國創意餐廚Joseph Joseph等。同時，新光三越南西店三館也鎖定日韓文創愛好者，引進在韓國人氣爆棚的療癒IP「PINK & VEN」限定快閃店，推出最新空運來台的商品，不需找代購也能在台購買。

另一年一度的「2023台北101國際攝影大賽」，邀請全世界攝影愛好者參加，日前也舉辦頒獎活動，本次「組照」組開放攝影機等多元裝置參賽，而「單件作品」組則以發現台北101之美作為主題，作品記錄了台灣精緻的人文風情與生活美學，即日起至8月7日，得獎作品也於台北101辦公大樓Gallery 101展出。