金曲台語歌王許富凱今（9日）擔任「高雄啤酒音樂節」表演嘉賓，除了帶來〈無人熟識〉、〈棉被照〉等經典歌曲，驚喜與郭書瑤（瑤瑤）合唱〈愛情限時批〉，演出結束後便要立刻趕回台北看醫生、照超音波，驚曝自己最近上台前會一直不由自主地發抖，「想說我都唱那麼多年了，怎麼還會抖」，歌迷看他唱歌時脖子異常腫脹，也建議他去檢查一下。

醫生觸診後發現是甲狀腺亢進，許富凱說「可能入行前一直處於高壓狀態，也有家族遺傳」，幸好並沒有影響到唱歌，醫生先開了包含治療心律不整等3種藥給他，目前只能一直吃藥控制和定期追蹤。近日行程滿檔的他，也表示暫時不會休息，但外景節目就量力而為，「經紀人也會先幫我過濾，還是不能太操勞」，想趁年輕能多賺就多賺，希望能財富自由，並發豪語要買下5棟房子，笑說「真的不能亂花錢了」。

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